11月18日（星期三），乌克兰各货币兑换点的美元和欧元汇率有所下跌。银行中这两种货币的平均汇率也出现下滑。不过，具体汇率会因金融机构及购汇方式的不同而有所差异。

今天美元和欧元在兑换点及银行的汇率是多少，以及各大金融机构以何种汇率出售外币——我们将在下文详细说明。

截至11月18日（周三）上午，货币兑换点美元的平均买入价为45.75格里夫纳，较前一交易日下跌25科皮克。 美元卖出价为45.98格里夫纳，较前一交易日下跌15科皮克。

欧元汇率同样出现下跌。在兑换点，欧元买入价为50.55格里夫纳（下跌32科皮克），卖出价为50.90格里夫纳（下跌25科皮克）。

乌克兰各银行的美元平均汇率为买入45.27格里夫纳、卖出45.86格里夫纳。当日，这两项指标分别下跌了9和8科皮克。

银行欧元平均买入价为49.75格里夫纳，下降了21科皮克；卖出价为50.68格里夫纳，下跌了16科皮克。

在普里瓦特银行的分行，美元买入汇率为45.85格里夫纳，较前一交易日下降10科皮克。使用银行卡购汇时的汇率为45.87格里夫纳，保持不变。

该行各网点欧元卖出价为50.65格里夫纳，较前一交易日下跌25科皮克。银行卡交易汇率为50.76格里夫纳，保持不变。

储蓄银行在移动应用中提供的美元汇率为45.80格里夫纳，比此前低10科皮克。使用银行卡购汇时，汇率为45.95格里夫纳，下跌5科皮克。

在“移动储蓄”应用中，欧元可按50.65格里夫纳购买，比此前便宜了25科皮克。银行卡交易汇率维持在50.85格里夫纳，比此前低15科皮克。

在PUMB银行，柜台美元卖出价为45.90格里夫纳。商业交易也适用该汇率。 当日汇率下跌了10科皮克。在该行各分行，欧元买入价为50.60格里夫纳，比前一交易日便宜20科皮克。

11月18日，Monobank美元卖出价为45.76格里夫纳，较前一交易日下跌10科皮克。欧元卖出价为50.54格里夫纳，较前一交易日下跌12科皮克。

Minfin门户网站的数据证实了这一点。

2026年11月17日（星期二），乌克兰各货币兑换点的美元买入汇率保持不变，卖出汇率则略有下降。 欧元在买入和卖出方向均有所贬值，而在银行中，汇率则取决于具体机构及结算方式。

需要提醒的是，乌克兰国家银行已于11月17日下调了欧元和美元的官方汇率。

由于价格压力加剧及通胀预期恶化，乌克兰国家银行将基准利率从16%上调至16.5%。

是受控贬值还是急剧崩盘：乌克兰央行为何放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

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