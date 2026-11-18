W środę, 18 listopada, w ukraińskich kantorach spadły kursy dolara i euro. Obniżyły się również średnie kursy obu walut w bankach. Jednocześnie konkretna wartość zależy od instytucji finansowej oraz sposobu zakupu waluty.

Ile kosztują dziś dolar i euro w kantorach i bankach, a także po jakich kursach największe instytucje finansowe sprzedają waluty — przedstawiamy poniżej.

Według stanu na poranek w środę, 18 listopada, dolar w kantorach kupuje się średnio po 45,75 hrywny, czyli o 25 kopiejek mniej w porównaniu z poprzednim wskaźnikiem. Amerykańską walutę sprzedaje się po 45,98 hrywny — o 15 kopiejek taniej.

Euro również odnotowało spadek. W kantorach walutowych walutę europejską kupuje się po 50,55 hrywny (minus 32 kopiejki), a sprzedaje — po 50,90 hrywny (minus 25 kopiejek).

Średni kurs dolara w ukraińskich bankach wynosi 45,27 hrywny przy zakupie i 45,86 hrywny przy sprzedaży. W ciągu dnia oba wskaźniki spadły odpowiednio o 9 i 8 kopiejek.

Banki kupują euro średnio po 49,75 hrywny, czyli o 21 kopiejek mniej. Sprzedają walutę po 50,68 hrywny — o 16 kopiejek taniej.

W PrivatBanku dolara można kupić w oddziałach po kursie 45,85 hrywny, czyli o 10 kopiejek mniej niż poprzednio. Przy zakupie waluty kartą kurs wynosi 45,87 hrywny i nie uległ zmianie.

Euro w oddziałach banku sprzedaje się po 50,65 hrywny — o 25 kopiejek taniej. W przypadku transakcji kartowych kurs wynosi 50,76 hrywny i pozostaje bez zmian.

Oszchadbank w aplikacji mobilnej oferuje dolara po 45,80 hrywny, czyli o 10 kopiejek mniej. Przy zakupie waluty kartą kurs wynosi 45,95 hrywny — spadek o 5 kopiejek.

Euro w aplikacji „Mobilny Oschad” można kupić po 50,65 hrywny, czyli o 25 kopiejek taniej. Kurs dla transakcji kartowych wynosi 50,85 hrywny — o 15 kopiejek mniej.

W PUMB dolar sprzedawany jest w kasach po 45,90 hrywny. Ten sam kurs obowiązuje również w przypadku transakcji komercyjnych. W ciągu dnia kurs spadł o 10 kopiejek. Euro w oddziałach banku można kupić po 50,60 hrywny — o 20 kopiejek taniej.

18 listopada Monobank sprzedaje dolara po 45,76 hrywny, czyli o 10 kopiejek mniej w porównaniu z poprzednim kursem. Euro kosztuje 50,54 hrywny — o 12 kopiejek mniej.

Świadczą o tym dane portalu Minfin.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał niezmieniony przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro potaniało w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy (NBU) obniżył 17 listopada oficjalny kurs euro i dolara.

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