由于安全形势恶化，普里瓦特银行暂停了位于顿涅茨克州克拉马托尔斯克市最后一家分行的运营。尽管面临俄罗斯炮击的持续威胁，且电力、燃气和供水均已中断，银行员工仍坚持为当地居民提供服务直至11月13日。

该金融机构解释称，暂停分行运营的决定主要是为了保障员工和客户的安全。

“鉴于当前的安全局势，普里瓦特银行不得不暂停位于顿涅茨克州克拉马托尔斯克的最后一家分行的运营。做出此类决定总是艰难的，但我们的首要任务是保障员工和客户的生命安全，”该银行表示。

截至10月底，克拉马托尔斯克仍有三家普里瓦特银行分行在运营。随后，其数量缩减至一家。该分行位于市中心，在凯特琳娜·什帕拉加的领导下一直营业至11月13日。

该分行的员工此前曾居住或工作于顿涅茨克、米尔诺格拉德、克拉马托尔斯克、科斯蒂安蒂诺夫卡、利曼、波克罗夫斯克和亚西努瓦塔。其中许多人已因战争被迫离开家园。

据该银行称，尽管面临无人机袭击和制导炸弹打击的威胁，员工们每天仍坚持前往工作岗位。

有一次，俄罗斯的空袭损坏了位于该分行附近的一栋建筑。然而，即便如此，该分行也并未因此长期停业：当天12:00，员工们便恢复了客户服务。

即使在断电、断气和断水的情况下，该分行仍坚持运营。普里瓦特银行指出，该分行实际上已成为当地居民的坚不可摧的据点。

尽管分行已关闭，但所有员工仍继续在普里瓦特银行工作。他们已被调往更安全的地区。

其中，此前在德鲁日基夫卡工作、随后担任克拉马托尔斯克分行行长的维多利亚·马特维尤克，将继续在斯洛维扬斯克为客户提供服务。

目前，克拉马托尔斯克居民最近的普里瓦特银行分行位于斯拉维扬斯克和顿涅茨克州的亚历山德罗夫卡村。

该金融机构对卡捷琳娜·什帕拉加、弗拉基米尔·涅德泽尔斯基和维多利亚·马特维尤克的团队在危险条件下开展工作表示感谢。

普里瓦特银行强调，此次分行关闭并非永久性措施。一旦安全形势允许，银行计划在克拉马托尔斯克恢复运营。

自11月16日起，由于安全形势恶化，克拉马托尔斯克的两家国有银行分行已暂停营业。

除普里瓦特银行的最后一家分行外，该市所有储蓄银行的分行和自动取款机均已关闭。

与此同时，普里瓦特银行的客户仍可使用“普里瓦特24”服务，以及位于该市较安全区域的自动取款机和自助服务终端。 这些设施的运行需满足电力供应稳定、通信畅通以及能够进行现金收缴等条件。

普里瓦特银行新闻处通报了这一消息。

自11月16日起，鉴于克拉马托尔斯克的安全局势，普里瓦特银行的最后一家分行以及储蓄银行的所有分行和自动取款机将暂时关闭。

顿涅茨克州已扩大克拉马托尔斯克部分地区的儿童强制疏散范围。疏散工作将由父母、监护人或法定代表人陪同进行。

俄罗斯对克拉马托尔斯克的袭击造成30人死亡，另有18人受伤。医生们仍在为伤者的生命奋力抢救。

10月20日，俄军向顿涅茨克州克拉马托尔斯克市发射了制导航空炸弹。

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