W czwartek, 19 listopada 2026 roku, w Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. W nocy deszcze wystąpią na całym terytorium kraju, a w ciągu dnia opady utrzymają się na Lewobrzeżu i w Zakarpaciu. Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku, jak podaje agencja Ukrinform.

Zgodnie z prognozą synoptyków warunki pogodowe z opadami o różnym natężeniu będą spowodowane frontami atmosferycznymi przemieszczającymi się w kierunku wschodnim. Na wschodzie i południowym wschodzie w ciągu dnia miejscami wystąpią obfite deszcze, podczas gdy na pozostałym terytorium w godzinach dziennych nie przewiduje się znaczących opadów. Wiatr będzie przeważnie zachodni, o prędkości 7–12 m/s, jednak w zachodnich obwodach miejscami możliwe są porywy do 15–20 m/s.

Temperatura powietrza w nocy wyniesie 2–8°C, a w ciągu dnia termometry wskażą 8–13°. Najcieplej będzie w regionach południowych, gdzie w nocy spodziewane jest 7–12°, a w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do 11–16° nad zerem. W Karpatach w nocy prognozowany jest umiarkowany deszcz ze śniegiem oraz temperatura około 0°, a w ciągu dnia — niewielki deszcz i 2–7° powyżej zera.

W Kijowie i obwodzie kijowskim 19 listopada w nocy wystąpi umiarkowany deszcz, w ciągu dnia nie przewiduje się opadów. Wiatr zachodni, 7–12 m/s. W stolicy temperatura w nocy wyniesie 5–7° powyżej zera, w ciągu dnia — 10–12° powyżej zera; w obwodzie w nocy 2–7°, w ciągu dnia 8–13° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej.

Na wschodnim wybrzeżu Indii co najmniej sześć osób zginęło w wyniku przejścia cyklonu Arnab, który przyniósł ulewne deszcze i porywisty wiatr. W wielu rejonach stanu Andhra Pradesh nadal występowały przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Czytaj nas na