在暂时被占领的克里米亚，淡水短缺问题日益加剧，因为占领当局实际上已因资金短缺和腐败问题而暂停了新建水库的工程。 据乌克兰通讯社报道，乌克兰国防部情报总局于2026年11月18日披露了这一消息。

此前，占领当局曾计划在半岛南部海岸建造两座大型山地型人工蓄水库 ——索尼亚奇戈尔斯克水库（位于乌卢-乌泽恩河上），容量为860万立方米；以及马尔托夫斯克水库（位于马尔塔河上），容量为650万立方米。 这些工程原本旨在为雅尔塔和阿尔乌什塔地区供水。然而，由于俄罗斯预算中用于被占领土的拨款减少，这两个项目都面临严重的资金短缺，导致无法按期投入运营。

据情报显示，预算资金被挪用以及工程设计失误进一步加剧了这一局面。索尼亚奇戈尔斯克水库的预算在两年内激增数倍，达到数十亿卢布。 与此同时，马尔托夫斯克水库项目因斜坡地质稳定性评估失误以及水库蓄水后发生山体滑坡的风险较高，已被多次发回重做 ——该项目仅完成了伐木和初步土方工程。此外，从涅日金、新格里戈里耶夫斯克和普罗斯托尔内斯克地下取水口通往费奥多西亚和刻赤的输水管道也仍处于未完工状态。

俄罗斯总参谋部指出，由于军事开支增加，莫斯科正系统性地削减对克里米亚和塞瓦斯托波尔占领区发展计划的资金支持。 截至2026年10月底，该计划的支出为880亿卢布，比去年（1129亿卢布）减少了22%，且计划在2027至2029年进一步削减预算。

在供水网络老化的大背景下，占领当局仍在无序地从地下水井抽取水资源，这导致水质矿化加剧，并使半岛的生态环境进一步恶化。

来源：乌克兰国防部总情报局。

俄罗斯的占领政策正导致克里米亚的水资源和生态危机不断加剧。 该半岛的战略淡水储备正在急剧减少，而试图通过地下水源来弥补缺口的做法，则可能导致含水层枯竭、土壤盐渍化和地区荒漠化。

近日，位于被占领的阿尔梅尼亚斯克的克里米亚钛业化工厂已停止生产。 俄罗斯占领当局将该企业停产归因于突发事故，但未透露具体细节。与此同时，专家们将该工厂停产与克里米亚半岛的能源危机联系在一起。

关注我们在