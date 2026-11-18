乌克兰文化部正在起草一部关于举办音乐会活动的新法律，并就活动取消的法律责任制定相关法规。乌克兰负责人文政策的副总理兼文化部长塔季扬娜·别列日纳对此发表了声明。

“我们的首要任务是保障人民安全。我们希望文化活动能够如期举行，但必须在音乐会活动与观众安全之间保持平衡。此外，还有关于活动取消及资金支出的责任问题。 目前，我们正在制定相关法律法规来解决这些问题，以确保规则对所有人都是公平的，”贝雷日纳在接受《The Bridge Media》采访时表示，当时她正在回答文化部计划如何解决因安全形势导致大型音乐会取消的问题。

关于战争期间音乐会产业的发展与民众安全之间的平衡，这位副总理指出，这是一个非常重大的责任问题。

“目前，我们正与团队共同制定关于音乐会活动的新法律，以规范这些问题。 这并不简单，也不容易，但我们正在寻求解决方案和平衡点。毕竟，文化正是能在最艰难的时刻凝聚人心、赋予力量的力量，”她补充道。

与此同时，票务平台Concert.ua及演出场地Origin Stage的所有者德米特里·费利克索夫表示，前一天他与文化部副部长叶夫根尼·拉夫罗、 乌克兰最高拉达人文与信息政策委员会音乐产业小组委员会主席（“人民公仆”党团）， 全乌克兰音乐活动协会“UAME”主席亚历山大·桑琴科，以及活动行业代表（票务运营商、活动组织者、演出场地及国家剧院代表）举行了工作会谈。

据他介绍，各方就《关于演艺活动的法案》及新的票务指南进行了讨论。

“票务指南应明确规定票务运营商、票务系统、演出场地及活动组织者管理票务的规则，确立对票务及消费者信息告知的要求。 同时，需制定统一的核算与报告要求，并建立与国有及市政文化机构的合作机制，”他在Facebook上写道。

乌克兰文化部长塔季扬娜·别列日纳在接受《The Bridge Media》采访时透露了这一消息。

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