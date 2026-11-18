Министерство культуры Украины работает над разработкой нового закона о проведении концертных мероприятий, а также над законодательным урегулированием ответственности за отмену мероприятий. Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

«Наш главный приоритет — безопасность людей. Мы хотим, чтобы культурные мероприятия проходили, но нужно сохранять баланс между концертной деятельностью и защитой зрителей. Также стоит вопрос об ответственности за отмененные мероприятия и потраченные средства. Сейчас мы работаем над законодательным урегулированием этих проблем, чтобы правила были справедливыми для всех», — сказала Бережная в интервью The Bridge Media, отвечая на вопрос, как Минкультуры планирует решать проблему отмены крупных концертов из-за ситуации с безопасностью.

Что касается баланса между развитием концертной индустрии и безопасностью людей во время войны, вице-премьер отметила, что это очень ответственный вопрос.

«Сейчас вместе с командой работаем над новым законом о концертных мероприятиях, чтобы урегулировать эти проблемы. Это непросто, нелегко, но мы ищем решение и баланс. Ведь культура — это то, что объединяет и придает сил в самые сложные времена», — добавила она.

В свою очередь, владелец билетного оператора Concert.ua и концертной площадки Origin Stage Дмитрий Феликсов сообщил, что накануне состоялась рабочая встреча с заместителем министра культуры Евгением Лавро, председателем подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция «Слуга народа»), президентом Всеукраинской ассоциации музыкальных событий «UAME» Александром Санченко и представителями индустрии мероприятий (билетными операторами, организаторами, представителями площадок и государственных театров).

По его словам, стороны обсуждали законопроект «О зрелищной деятельности» и новую инструкцию по продаже билетов.

«Билетная инструкция должна описывать правила ведения билетного хозяйства для операторов, билетных систем, площадок и организаторов. Закрепить требования к билету и информированию потребителя. Установить единые требования к учету и отчетности и создать порядок сотрудничества с государственными и коммунальными учреждениями культуры», — написал он в сети Facebook.

Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная в интервью The Bridge Media.

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