Ministerstwo Kultury Ukrainy pracuje nad opracowaniem nowej ustawy dotyczącej organizacji wydarzeń koncertowych, a także nad uregulowaniem prawnym kwestii odpowiedzialności za odwołanie wydarzeń. Poinformowała o tym wicepremier ds. polityki humanitarnej – minister kultury Ukrainy Tetiana Bereżna.

„Naszym głównym priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi. Chcemy, aby wydarzenia kulturalne się odbywały, ale należy zachować równowagę między działalnością koncertową a ochroną widzów. Pojawia się również kwestia odpowiedzialności za odwołane wydarzenia i wydane środki. Obecnie pracujemy nad uregulowaniem tych kwestii na poziomie ustawodawczym, aby zasady były sprawiedliwe dla wszystkich” – powiedziała Bereżna w wywiadzie dla The Bridge Media, odpowiadając na pytanie, w jaki sposób Ministerstwo Kultury planuje rozwiązać problem odwoływania dużych koncertów ze względu na sytuację bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o równowagę między rozwojem branży koncertowej a bezpieczeństwem ludzi w czasie wojny, wicepremierka zaznaczyła, że jest to kwestia wymagająca dużej odpowiedzialności.

„Obecnie wraz z zespołem pracujemy nad nową ustawą o imprezach koncertowych, aby uregulować te kwestie. Nie jest to proste ani łatwe, ale szukamy rozwiązania i równowagi. Kultura jest bowiem tym, co jednoczy i dodaje sił w najtrudniejszych czasach” – dodała.

Z kolei właściciel serwisu sprzedaży biletów Concert.ua oraz sceny koncertowej Origin Stage, Dmytro Feliksow, poinformował, że dzień wcześniej odbyło się spotkanie robocze z wiceministrem kultury Jewgienijem Ławro, przewodniczącym podkomisji ds. przemysłu muzycznego przy komisji Rady Najwyższej ds. polityki humanitarnej i informacyjnej (frakcja „Sługa Narodu”), prezesem Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Imprez Muzycznych „UAME” Aleksandrem Sanczeko oraz przedstawicielami branży eventowej (operatorami biletowymi, organizatorami, przedstawicielami obiektów koncertowych i teatrów państwowych).

Jak poinformował, strony omawiały projekt ustawy „O działalności rozrywkowej” oraz nową instrukcję dotyczącą biletów.

„Instrukcja dotycząca sprzedaży biletów powinna określać zasady prowadzenia sprzedaży biletów dla operatorów, systemów biletowych, obiektów i organizatorów. Należy ustalić wymagania dotyczące biletów oraz informowania konsumentów. Należy ustanowić jednolite wymagania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości oraz stworzyć zasady współpracy z państwowymi i komunalnymi instytucjami kultury” – napisał na Facebooku.

Informację tę przekazała minister kultury Ukrainy Tetiana Bereżna w wywiadzie dla The Bridge Media.

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