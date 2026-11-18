W aplikacji mobilnej „Dія” pojawiła się nowa usługa dla weteranów. Użytkownicy mogą szybko zamówić wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Weteranów Wojennych za pośrednictwem nowej sekcji „Weteran Pro”.

Aby uzyskać dokument w aplikacji, należy wykonać kilka prostych kroków:

* przejść do sekcji „Usługi” i wybrać „Weteran Pro”;

* wybrać usługę „Wypis z Rejestru weteranów”;

* sprawdzić automatycznie pobrane dane i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

* wysłać wniosek o sporządzenie dokumentu.

Po rozpatrzeniu wniosku gotowy dokument można przejrzeć i pobrać na urządzenie. Wygenerowany wyciąg zawiera specjalny kod QR, za pomocą którego w razie potrzeby można zweryfikować prawdziwość podanych w nim danych.

W przypadku braku możliwości skorzystania z aplikacji mobilnej obywatele mogą zamówić wyciąg w inny sposób — na oficjalnym portalu „Dія” lub zwracając się do najbliższego centrum świadczenia usług administracyjnych (ЦНАП).

Usługa została opracowana przez Ministerstwo ds. Weteranów we współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej przy wsparciu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na Ukrainie oraz finansowaniu rządu Szwecji.

Informację tę przekazała służba prasowa „Dii”.

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