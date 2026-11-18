移动应用“迪亚”推出了一项面向退伍军人的新服务。用户可通过新增的“退伍军人Pro”栏目，快速申请获取《统一国家战争退伍军人登记册》的摘录。

要在应用中获取该文件，只需完成以下几个简单步骤：

* 进入“服务”栏目并选择“退伍军人 Pro”；

* 选择“退伍军人登记册证明”服务；

* 核对系统自动调取的数据，并确认同意处理个人信息；

* 提交生成文件的请求。

请求处理完成后，即可查看并下载生成的文件至设备。生成的摘录包含一个专用二维码，如有需要，可通过该二维码核验其中所列数据的真实性。

如果无法使用移动应用程序，公民可以通过其他方式申请该证明——在“迪亚”（Diya）官方门户网站上操作，或前往最近的行政服务中心（ЦНАП）。

该服务由退伍军人事务部与数字转型部联合开发，得到了联合国开发计划署（UNDP）在乌克兰的支持以及瑞典政府的资助。

“迪亚”新闻处通报了这一消息。

“迪亚”平台已推出在临时被占领土上在线办理离职手续的功能。

“迪亚”应用中已推出AI助手，用于办理文件申领和缴纳罚款。

值得一提的是，“迪亚”已实现员工预订的自动续期功能。

“Dii”还推出了为孕妇办理津贴及一岁以下儿童补助金的申请功能。

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