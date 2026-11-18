В мобильном приложении «Дия» появилась новая услуга для ветеранов. Пользователи могут быстро заказать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны через новый раздел «Ветеран Pro».

Для получения документа в приложении необходимо выполнить несколько простых шагов:

* перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Ветеран Pro»;

* выбрать услугу «Выписка из Реестра ветеранов»;

* проверить автоматически подтянутые данные и подтвердить согласие на обработку персональных данных;

* отправить запрос на формирование документа.

После обработки запроса готовый документ можно просмотреть и загрузить на устройство. Сформированная выписка содержит специальный QR-код, с помощью которого при необходимости можно проверить достоверность указанных в ней данных.

В случае невозможности воспользоваться мобильным приложением граждане могут заказать выписку альтернативными способами — на официальном портале «Дия» или обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Услуга разработана Министерством по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансировании правительства Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба «Дии».

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