В «Дии» запустили ещё одну новую услугу для ветеранов
В мобильном приложении «Дия» появилась новая услуга для ветеранов. Пользователи могут быстро заказать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны через новый раздел «Ветеран Pro».
Для получения документа в приложении необходимо выполнить несколько простых шагов:
* перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Ветеран Pro»;
* выбрать услугу «Выписка из Реестра ветеранов»;
* проверить автоматически подтянутые данные и подтвердить согласие на обработку персональных данных;
* отправить запрос на формирование документа.
После обработки запроса готовый документ можно просмотреть и загрузить на устройство. Сформированная выписка содержит специальный QR-код, с помощью которого при необходимости можно проверить достоверность указанных в ней данных.
В случае невозможности воспользоваться мобильным приложением граждане могут заказать выписку альтернативными способами — на официальном портале «Дия» или обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Услуга разработана Министерством по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансировании правительства Швеции.
Об этом сообщает пресс-служба «Дии».
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