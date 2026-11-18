W Winnicy rozpoczęła się budowa nowego centrum handlowo-rozrywkowego Brygantyna Mall o łącznej powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych. Jego otwarcie wstępnie zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku.

Za opracowanie koncepcji kompleksu oraz wyłączną obsługę wynajmu powierzchni handlowych odpowiada firma UTG.

Trzypoziomowe centrum handlowo-rozrywkowe Brygantyna Mall będzie miało łączną powierzchnię 25 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 18 tysięcy metrów kwadratowych zostanie przeznaczonych na powierzchnie najmu.

Projekt przewiduje również budowę parkingu w piwnicy o pojemności 372 miejsc parkingowych, a wśród przyszłych najemców planowany jest supermarket spożywczy o powierzchni 2,8 tys. metrów kwadratowych, centrum rozrywki dla dzieci o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych, domy towarowe z odzieżą, sklepy obuwnicze, sklepy z artykułami dla dzieci oraz strefa gastronomiczna.

Według dyrektor firmy UTG, Jewgienii Loktionowej, rozpoczęcie budowy obiektu świadczy o dalszym rozwoju rynku nieruchomości handlowych pomimo wojny. Kompleks położony jest przy ważnej arterii komunikacyjnej miasta, przez którą przechodzi 60% ruchu między brzegami rzeki Południowego Bugu, co ma zapewnić stały napływ odwiedzających dzięki transportowi samochodowemu i publicznemu.

Informację tę podano z powołaniem się na materiał „Interfax-Ukraina”.

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