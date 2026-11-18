В Виннице началось строительство нового торгово-развлекательного центра Brygantyna Mall общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Его открытие предварительно запланировано на второй квартал 2028 года.

Разработкой концепции комплекса и эксклюзивным агентом по аренде торговых площадей выступает компания UTG.

Трехуровневый ТРЦ Brygantyna Mall будет иметь общую площадь 25 тысяч квадратных метров, из которых 18 тысяч квадратных метров отведено под арендуемые площади.

Проектом также предусмотрено обустройство паркинга на цокольном этаже вместимостью 372 машиноместа, а среди будущих арендаторов планируются продовольственный супермаркет площадью 2,8 тысячи квадратных метров, детский развлекательный центр площадью 2 тысячи квадратных метров, универмаги одежды, магазины обуви, товаров для детей и фудкорт.

По словам директора компании UTG Евгении Локтионовой, начало строительства объекта свидетельствует о продолжении развития рынка торговой недвижимости, несмотря на войну. Комплекс расположен на важной транспортной артерии города, через которую проходит 60% трафика между берегами реки Южный Буг, что должно обеспечить стабильный поток посетителей благодаря автомобильному и общественному транспорту.

Об этом сообщается со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина».

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