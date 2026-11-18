Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy ustaliło nowe maksymalne stawki opłat za zakwaterowanie w akademikach państwowych i komunalnych placówek szkolnictwa wyższego oraz przedwyższego. Od tej pory maksymalna wysokość opłaty nie może przekraczać 20% minimalnego stypendium akademickiego.

Ograniczenie to dotyczy wszystkich studentów i kandydatów, niezależnie od formy studiów i źródła finansowania. Konkretną wysokość opłaty za zakwaterowanie placówki edukacyjne będą uzgadniać z organami samorządu studenckiego.

Biorąc pod uwagę wysokość stypendiów, dla studentów uniwersytetów i instytutów maksymalna miesięczna opłata za akademik wyniesie 800 hrywien (20% stypendium w wysokości 4 000 hrywien). W przypadku uczniów i studentów placówek kształcenia zawodowego przedwyższego, w szczególności kolegiów, kwota maksymalna została ustalona na poziomie 604 hrywien (20% stypendium w wysokości 3 020 hrywien).

Poprzednie przepisy były regulowane wspólnym rozporządzeniem odpowiednich ministerstw z 2011 roku, które ograniczało koszt zakwaterowania do 40% stypendium. Ponieważ podstawowe stypendium dla studentów uczelni wyższych wzrosło z 2 000 do 4 000 hrywien, obniżenie progu procentowego do 20% pozwoliło zachować dotychczasowy limit pieniężny w wysokości 800 hrywien miesięcznie.

Źródło: rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

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