Министерство образования и науки Украины определило новые предельные размеры платы за проживание в общежитиях государственных и коммунальных учреждений высшего и профессионального предвысшего образования. Отныне максимальная стоимость не может превышать 20% минимальной ординарной академической стипендии.

Ограничение распространяется на всех студентов и абитуриентов независимо от формы обучения и источника финансирования. Конкретную стоимость проживания учебные заведения будут согласовывать с органами студенческого самоуправления.

С учетом размеров стипендий для студентов университетов и институтов максимальная месячная плата за общежитие составит 800 гривен (20% от стипендии в размере 4 000 грн). Для учащихся и студентов учреждений профессионального предвузовского образования, в частности колледжей, предельная сумма установлена на уровне 604 гривен (20% от стипендии в размере 3 020 грн).

Прежние правила регулировались совместным приказом профильных министерств от 2011 года, который ограничивал стоимость проживания на уровне 40% стипендии. Поскольку базовая стипендия для студентов вузов выросла с 2 000 до 4 000 гривен, снижение процентного предела до 20% позволило сохранить прежний денежный лимит в 800 гривен в месяц.

Источник: приказ МОН.

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