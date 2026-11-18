Во временно оккупированном Крыму обостряется дефицит пресной воды, поскольку оккупационная администрация фактически приостановила строительство новых водохранилищ из-за нехватки финансирования и коррупции. Об этом 18 ноября 2026 года сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Укринформ.

Ранее оккупационные власти планировали построить на южном побережье полуострова два крупных искусственных наливных водохранилища горного типа — Солнечногорское (на реке Улу-Узень) объемом 8,6 млн кубометров и Мартовское (на реке Марта) объемом 6,5 млн кубометров. Эти объекты должны были обеспечить водой районы Ялты и Алушты. Однако из-за сокращения расходов из российского бюджета на оккупированные территории оба проекта столкнулись с острым дефицитом средств, а ввод их в эксплуатацию в установленные сроки сорван.

По данным разведки, ситуацию осложняют хищения бюджетных средств и инженерные просчеты. Смета Солнечногорского водохранилища за два года выросла в разы и достигла нескольких десятков миллиардов рублей. В то же время проект Мартовского водохранилища неоднократно отправляли на доработку из-за ошибок в оценке геологической устойчивости склонов и высокого риска оползней после наполнения чаши — на объекте успели лишь вырубить лес и провести начальные земляные работы. Также остается недостроенным водопровод в Феодосию и Керчь от Нежинского, Новогригоровского и Просторненского подземных водозаборов.

В ГУР отмечают, что из-за роста военных расходов Москва систематически сокращает финансирование оккупационной программы развития Крыма и Севастополя. По состоянию на конец октября 2026 года расходы по ней составили 88 млрд рублей, что на 22% меньше показателя прошлого года (112,9 млрд рублей), а на 2027–2029 годы запланировано дальнейшее сокращение бюджета.

На фоне износа сетей оккупационная администрация продолжает бессистемно откачивать воду из подземных скважин, что приводит к её минерализации и ухудшению экологической ситуации на полуострове.

Источник: ГУР МО Украины.

Российская оккупационная политика приводит к усугублению водного и экологического кризиса в Крыму. Полуостров стремительно теряет стратегические запасы пресной воды, а попытки компенсировать её дефицит за счёт подземных источников грозят истощением водоносных горизонтов, засолением почв и опустыниванием территорий.

Недавно химический завод «Крымский титан», расположенный в оккупированном Армянске, прекратил производственную деятельность. Российская оккупационная администрация объясняет остановку предприятия аварийной ситуацией, однако не сообщает подробностей. В то же время эксперты связывают прекращение работы завода с энергетическим кризисом на Крымском полуострове.

Читай нас в