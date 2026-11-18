В четверг, 19 ноября, в Одессе почтят память погибших в результате российского нападения на город 18 ноября.

На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Городским предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовали ограничить музыку и развлекательные мероприятия.

Источник: Одесский городской совет.

В результате утреннего нападения российских войск на центр Одессы 18 ноября был поврежден жилой дом. Погибли трое гражданских лиц, ещё семеро горожан получили ранения.

Во время утренней российской атаки на автодороге М-05 Киев — Одесса погиб Андрей, водитель шаттла Национального военного мемориального кладбища. Автобус получил повреждения в результате удара.

2 сентября российский беспилотник нанес удар непосредственно вблизи пассажирского поезда № 53/54 по маршруту Одесса — Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Был поражён локомотив, но благодаря своевременной работе мониторинговой команды железнодорожников угрозу удалось выявить заранее, а пассажиров, поездную и локомотивную бригады эвакуировали в укрытие до момента попадания.

Читай нас в