W czwartek, 19 listopada, w Odessie uczczona zostanie pamięć ofiar rosyjskiego ataku na miasto, który miał miejsce 18 listopada.

Na budynkach zostaną opuszczone flagi państwowe Ukrainy oraz flagi Odessy z żałobnymi wstążkami.

Miejskim przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom zalecono ograniczenie odtwarzania muzyki oraz imprez rozrywkowych.

Źródło: Rada Miasta Odessy.

W wyniku porannego ataku rosyjskich wojsk na centrum Odessy 18 listopada uszkodzony został budynek mieszkalny. Zginęło trzech cywilów, a kolejnych siedmiu mieszkańców miasta odniosło rany.

Podczas porannego ataku rosyjskiego na autostradzie M-05 Kijów–Odessa zginął Andrij, kierowca autobusu wahadłowego Narodowego Wojskowego Cmentarza Pamięci. Autobus uległ uszkodzeniu w wyniku uderzenia.

2 września rosyjski dron uderzył tuż obok pociągu pasażerskiego nr 53/54 na trasie Odessa – Dniepr na jednej ze stacji Kolei Przydnieprskiej. Uderzeniu uległ lokomotyw, ale dzięki szybkiej reakcji zespołu monitorującego kolejarzy udało się wykryć zagrożenie z wyprzedzeniem, a pasażerów oraz załogi pociągu i lokomotywy ewakuowano do schronów przed uderzeniem.

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