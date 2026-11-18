19 listopada w Odessie ogłoszono dzień żałoby ku czci ofiar
W czwartek, 19 listopada, w Odessie uczczona zostanie pamięć ofiar rosyjskiego ataku na miasto, który miał miejsce 18 listopada.
Na budynkach zostaną opuszczone flagi państwowe Ukrainy oraz flagi Odessy z żałobnymi wstążkami.
Miejskim przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom zalecono ograniczenie odtwarzania muzyki oraz imprez rozrywkowych.
Źródło: Rada Miasta Odessy.
W wyniku porannego ataku rosyjskich wojsk na centrum Odessy 18 listopada uszkodzony został budynek mieszkalny. Zginęło trzech cywilów, a kolejnych siedmiu mieszkańców miasta odniosło rany.
Podczas porannego ataku rosyjskiego na autostradzie M-05 Kijów–Odessa zginął Andrij, kierowca autobusu wahadłowego Narodowego Wojskowego Cmentarza Pamięci. Autobus uległ uszkodzeniu w wyniku uderzenia.
2 września rosyjski dron uderzył tuż obok pociągu pasażerskiego nr 53/54 na trasie Odessa – Dniepr na jednej ze stacji Kolei Przydnieprskiej. Uderzeniu uległ lokomotyw, ale dzięki szybkiej reakcji zespołu monitorującego kolejarzy udało się wykryć zagrożenie z wyprzedzeniem, a pasażerów oraz załogi pociągu i lokomotywy ewakuowano do schronów przed uderzeniem.