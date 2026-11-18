Wojskowy wywiad kontrwywiadowczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Policją Narodową oraz Prokuraturą Specjalistyczną ds. Obrony Regionu Centralnego zlikwidował proceder dostarczania niskiej jakości środków ochrony indywidualnej dla Sił Obronnych. W Kijowie zatrzymano kierownika centrum badawczo-naukowego jednej z wyższych uczelni wojskowych, który w zamian za nielegalną korzyść fałszował wyniki ekspertyz.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnik ten, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, fałszował wnioski z badań eksperckich i zatwierdzał produkty prywatnych producentów, które nie spełniały ustalonych norm dotyczących amunicji wojskowej. Chodzi o partie kamizelek kuloodpornych, hełmów, okularów balistycznych i innego sprzętu ochronnego. Następnie wykonawcy wykorzystywali sfałszowane dokumenty do potwierdzenia spełnienia warunków kontraktów państwowych na dostawę amunicji dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Funkcjonariusze organów ścigania w porę wykryli tę niezgodną z prawem działalność i zatrzymali kierownika ośrodka badawczo-naukowego wraz z przedstawicielem firmy produkującej w samochodzie podczas przekazywania części łapówki. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania oraz w pojazdach osób podejrzanych zabezpieczono gotówkę oraz szkice dokumentów zawierające dowody na istnienie przestępczego procederu.

Zatrzymanym postawiono zarzuty przyjęcia i wręczenia nielegalnej korzyści urzędnikowi państwowemu, popełnione w ramach wcześniejszego zmowy przez grupę osób. Sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego; grozi im do 10 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Źródło: SBU.

WAKS skazał byłego szefa Ukrpatentu na 10 lat więzienia za sprzeniewierzenie 296 mln hrywien na kamizelki kuloodporne.

W listopadzie 2022 roku Państwowe Biuro Śledcze (DBR) poinformowało o ujawnieniu, że były sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, urzędników państwowego przedsiębiorstwa Ukrpatent, a także szefa jednej z organizacji charytatywnych w sprzeniewierzeniu środków państwowych w wysokości 250 mln hrywien. Pieniądze były przekazywane na konta wolontariuszy rzekomo w celu zakupu kamizelek kuloodpornych dla żołnierzy, ale w rzeczywistości były sprzeniewierzane przez urzędników.

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