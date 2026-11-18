乌克兰安全局军事反间谍部门联合国家警察及中央地区国防专项检察院，破获了一起向国防部队供应劣质个人防护装备的犯罪团伙。 在基辅，某高等军事院校科研中心负责人因收受不正当利益而伪造鉴定结果，已被拘留。

据调查显示，该官员为获取金钱报酬，伪造了专家研究结论，并批准了不符合军用装备既定标准的私营生产商的产品。 涉案物品包括多批防弹背心、头盔、防弹眼镜及其他防护装备。此后，承包商利用这些伪造文件，作为履行向乌克兰武装部队供应军用装备的国家合同条件的证明。

执法部门及时揭露了这一违法行为，并在行贿过程中，于车内当场抓获了该科研中心负责人及制造商代表。 在对涉案人员住所及交通工具进行搜查时，查获了现金以及包含犯罪方案证据的草稿文件。

被拘留者已被告知涉嫌在预谋下与他人共谋，向公职人员收受和提供不正当利益。 法院对两名涉案人员均采取了羁押的预防措施，他们可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。

来源：乌克兰安全局（SBU）。

最高反腐败法院以挪用2.96亿格里夫纳购买防弹背心为由，判处乌克兰专利局前局长10年监禁。

2022年11月，国家调查局（DBR）通报称，已查明乌克兰经济部前国务秘书、 乌克兰专利局国有企业官员，以及某慈善组织负责人挪用2.5亿格里夫纳国家资金的行为。 这些资金被转入志愿者账户，表面上是为了给军人采购防弹背心，但实际上却被官员们侵吞了。

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