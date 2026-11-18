Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона пресекла схему поставок некачественных средств индивидуальной защиты для Сил обороны. В Киеве задержан руководитель научно-исследовательского центра одного из высших военных учебных заведений, который за неправомерную выгоду фальсифицировал результаты экспертиз.

По данным следствия, чиновник за денежное вознаграждение подделывал заключения экспертных исследований и согласовывал продукцию частных производителей, которая не соответствовала установленным стандартам военной амуниции. Речь идет о партиях бронежилетов, шлемов, баллистических очков и другого защитного снаряжения. В дальнейшем подрядчики использовали сфальсифицированные документы для подтверждения выполнения условий государственных контрактов на поставку амуниции для Вооруженных сил Украины.

Правоохранители своевременно раскрыли противоправную деятельность и задержали руководителя научно-исследовательского центра вместе с представителем компании-производителя в автомобиле во время передачи части взятки. В ходе обысков по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъяты наличные деньги и черновая документация с доказательствами преступной схемы.

Задержанным сообщено о подозрении в получении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: СБУ.

ВАКС приговорил экс-главу «Укрпатента» к 10 годам тюрьмы за растрату 296 млн грн на бронежилеты.

В ноябре 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о разоблачении бывшего госсекретаря Минэкономики, чиновников госпредприятия «Укрпатент», а также руководителя одной из благотворительных организаций в присвоении государственных средств в размере 250 млн грн. Деньги перечислялись на счета волонтеров якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами.

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