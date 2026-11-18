Na tymczasowo okupowanym Krymie nasila się niedobór słodkiej wody, ponieważ administracja okupacyjna faktycznie wstrzymała budowę nowych zbiorników wodnych z powodu braku środków finansowych i korupcji. Informację tę podało 18 listopada 2026 r. Główne Wywiadowe Ministerstwa Obrony Ukrainy, jak podaje agencja Ukrinform.

Wcześniej władze okupacyjne planowały wybudować na południowym wybrzeżu półwyspu dwa duże sztuczne zbiorniki wodne typu górskiego — Soniachnohirskie (na rzece Ulu-Uzen) o pojemności 8,6 mln metrów sześciennych oraz Martowskie (na rzece Marta) o pojemności 6,5 mln metrów sześciennych. Obiekty te miały zapewnić zaopatrzenie w wodę rejonów Jałty i Ałuszty. Jednak z powodu cięć wydatków z rosyjskiego budżetu na terytoria okupowane oba projekty borykają się z poważnym niedoborem środków, a ich oddanie do użytku w wyznaczonych terminach zostało uniemożliwione.

Według danych wywiadu sytuację komplikują malwersacje środków budżetowych oraz błędy inżynieryjne. Kosztorys zbiornika Soniachnohirskiego wzrósł w ciągu dwóch lat wielokrotnie i osiągnął poziom kilkudziesięciu miliardów rubli. Jednocześnie projekt zbiornika Martowskiego wielokrotnie odsyłano do poprawek z powodu błędów w ocenie stabilności geologicznej zboczy oraz wysokiego ryzyka osuwisk po napełnieniu zbiornika — na terenie obiektu zdążono jedynie wyciąć las i przeprowadzić wstępne prace ziemne. Niedokończony pozostaje również wodociąg do Teodozji i Kerczi z podziemnych ujęć wody w Nizhynie, Nowogrigorowie i Prostornie.

W GUR zaznaczają, że z powodu wzrostu wydatków wojskowych Moskwa systematycznie ogranicza finansowanie programu okupacyjnego rozwoju Krymu i Sewastopola. Na koniec października 2026 r. wydatki w ramach tego programu wyniosły 88 mld rubli, co stanowi o 22% mniej niż w ubiegłym roku (112,9 mld rubli), a na lata 2027–2029 planowane jest dalsze ograniczenie budżetu.

W obliczu zużycia sieci wodociągowych administracja okupacyjna nadal w sposób niekontrolowany pobiera wodę z podziemnych studni, co prowadzi do jej mineralizacji i pogorszenia sytuacji ekologicznej na półwyspie.

Źródło: Główny Urząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Rosyjska polityka okupacyjna prowadzi do pogłębienia kryzysu wodnego i ekologicznego na Krymie. Półwysep gwałtownie traci strategiczne zapasy słodkiej wody, a próby zrekompensowania jej niedoboru kosztem źródeł podziemnych grożą wyczerpaniem warstw wodonośnych, zasoleniem gleb i pustynnieniem terytoriów.

Niedawno zakład chemiczny „Krymski Tytan”, położony w okupowanym Armiansku, wstrzymał działalność produkcyjną. Rosyjska administracja okupacyjna tłumaczy zatrzymanie zakładu sytuacją awaryjną, jednak nie podaje szczegółów. Jednocześnie eksperci wiążą zaprzestanie pracy zakładu z kryzysem energetycznym na Półwyspie Krymskim.

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