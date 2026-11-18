18 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył państwowymi odznaczeniami 488 żołnierzy w stopniach sierżanta i starszego sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zgodnie z dokumentem sierżanci i starszyni zostali odznaczeni za osobistą odwagę wykazaną w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za bezinteresowne i wzorowe wypełnianie obowiązków wojskowych.

Żołnierze otrzymali ordery Bogdana Chmielnickiego, księżnej Olgi, Daniła Galickiego, „Za męstwo” oraz medale „Za służbę wojskową na rzecz Ukrainy”, „Za nienaganną służbę”, „Obrońcy Ojczyzny” oraz „Za uratowane życie”.

Odpowiednie dekrety nr 1121/2026 i nr 1122/2026 zostały opublikowane na stronie internetowej głowy państwa.

Zelenski odznaczył 397 obrońców Ukrainy, z czego prawie połowę – pośmiertnie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o odznaczeniu 40 żołnierzy, którzy wykazali się wyjątkową odwagą w walce o integralność terytorialną państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył Orderem „Za Męstwo” II stopnia majora policji Wołodymyra Brykowca, żołnierza Połączonej Brygady Szturmowej Policji Narodowej „Lut”.

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