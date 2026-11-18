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18 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 488 військовослужбовців сержантського та старшинського складу Збройних сил України.

Згідно з документом, сержанти і старшини нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, самовіддане і зразкове виконання військового обов’язку.

Воїни отримали ордени Богдана Хмельницького, княгині Ольги, Данила Галицького, «За мужність» та медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» і «За врятоване життя».

Відповідні укази №1121/2026 і №1122/2026 оприлюднені на сайті глави держави.

Зеленський нагородив 397 захисників України, майже половину — посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 40 військовослужбовців, які проявили виняткову мужність у боротьбі за територіальну цілісність держави.

Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» II ступеня майора поліції Володимира Бриковця, бійця Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

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