18 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 488 военнослужащих сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины.

Согласно документу, сержанты и старшины награждены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное и образцовое выполнение воинского долга.

Воины получили ордена Богдана Хмельницкого, княгини Ольги, Даниила Галицкого, «За мужество» и медали «За военную службу Украине», «За безупречную службу», «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

Соответствующие указы № 1121/2026 и № 1122/2026 опубликованы на сайте главы государства.

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