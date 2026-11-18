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У четвер, 19 листопада, в Одесі вшанують пам’ять загиблих унаслідок російської атаки на місто 18 листопада.

На будівлях приспустять Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Міським підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити музику й розважальні заходи.

Джерело: Одеська міська рада.

Унаслідок ранкової атаки російських військ на центр Одеси 18 листопада пошкоджено житловий будинок. Загинули троє цивільних, ще семеро містян отримали поранення.

Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ — Одеса загинув Андрій, водій шатлу Національного військового меморіального кладовища. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок удару.

Російський безпілотник 2 вересня поцілив безпосередньо поблизу пасажирського поїзда №53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Уражено локомотив, але завдяки вчасній роботі моніторингової команди залізничників загрозу вдалося виявити заздалегідь, а пасажирів, поїзну та локомотивну бригади евакуювали в укриття до моменту влучання.

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