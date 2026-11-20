Высший антикоррупционный суд продолжил подготовительное заседание по делу «Чистый город», касающемуся схемы незаконного завладения земельными участками в Киеве. 20 ноября впервые к рассмотрению дела присоединился бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, который находится в Вене. Экс-депутат принял участие в заседании в режиме видеоконференции.

Среди обвиняемых — экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, который скрывается в Вене, бывшие заместители председателя КГГА Александр Спасибко и Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев, член этой комиссии Елена Марченко и другие лица.

Комарницкий появился на заседании в режиме онлайн.

«Речь идет именно о том Комарницком, которого, по данным СМИ, в феврале 2025 года вывезли к границе под прикрытием автомобиля с камуфляжной окраской и обозначением «200». Впоследствии журналист «Украинской Правды» Михаил Ткач обнаружил его в Вене», – напоминает ЦПК.

К организации побега были причастны бывшие внештатные сотрудники СБУ, сотрудники Управления стратегических расследований полиции Закарпатья и местный депутат.

Прокурор САП возражал против разрешения обвиняемым, находящимся в розыске, участвовать в заседании в режиме видеоконференции. В то же время суд разрешил такое участие в подготовительном заседании.

«Отдельно стоит отметить ситуацию с одним из обвиняемых — Романом Блюминым. Он расторг договор со своим защитником, что сделало невозможным дальнейшее проведение подготовительного заседания», — пишет ЦПК.

В то же время суд решил рассмотреть вопросы, не касающиеся Блюмина.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Напомним, что ВАКС рассмотрит дело Комарницкого о земельной коррупции в Киеве.

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