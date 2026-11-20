逃往维也纳的科马尔尼茨基首次通过线上方式参加了最高反腐败法院的会议
最高反腐败法院继续就“清洁城市”案举行预审听证会，该案涉及在基辅非法侵占土地的骗局。 11月20日，目前身在维也纳的前基辅市议会议员德尼·科马尔尼茨基首次参与了该案的审理。这位前议员通过视频会议方式参加了庭审。
被告包括：目前藏身于维也纳的基辅市议会前议员德尼·科马尔尼茨基、基辅市国家行政管理局前副局长亚历山大·斯帕西布科和彼得·奥列尼奇、 基辅市议会土地委员会主席米哈伊洛·特伦季耶夫、该委员会委员奥莱娜·马尔琴科等人。
科马尔尼茨基通过线上方式出席了庭审。
“此人正是媒体报道中那位科马尔尼茨基，据称他于2025年2月在伪装涂装并标有‘200’字样的车辆掩护下被送往边境。 随后，《乌克兰真理报》记者米哈伊洛·特卡奇在维也纳找到了他，”该中心指出。
参与组织此次逃亡的包括乌克兰安全局（SBU）的前非正式雇员、扎卡尔帕蒂亚州警察局战略调查处的工作人员以及一名当地议员。
特别反腐败检察官办公室（SAP）的检察官反对允许被通缉的被告以视频会议形式参加庭审。与此同时，法院却允许其以这种方式参加预审听证会。
“值得特别指出的是其中一名被告——罗曼·布柳明的情况。他解除了与辩护律师的委托协议，这导致后续预审会议无法继续进行，”反腐败中心写道。
与此同时，法院决定审理与布柳明无关的事项。
需要提醒的是，最高反腐败法院将审理科马尔尼茨基在基辅涉及土地腐败的案件。
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