最高反腐败法院继续就“清洁城市”案举行预审听证会，该案涉及在基辅非法侵占土地的骗局。 11月20日，目前身在维也纳的前基辅市议会议员德尼·科马尔尼茨基首次参与了该案的审理。这位前议员通过视频会议方式参加了庭审。

被告包括：目前藏身于维也纳的基辅市议会前议员德尼·科马尔尼茨基、基辅市国家行政管理局前副局长亚历山大·斯帕西布科和彼得·奥列尼奇、 基辅市议会土地委员会主席米哈伊洛·特伦季耶夫、该委员会委员奥莱娜·马尔琴科等人。

科马尔尼茨基通过线上方式出席了庭审。

“此人正是媒体报道中那位科马尔尼茨基，据称他于2025年2月在伪装涂装并标有‘200’字样的车辆掩护下被送往边境。 随后，《乌克兰真理报》记者米哈伊洛·特卡奇在维也纳找到了他，”该中心指出。

参与组织此次逃亡的包括乌克兰安全局（SBU）的前非正式雇员、扎卡尔帕蒂亚州警察局战略调查处的工作人员以及一名当地议员。

特别反腐败检察官办公室（SAP）的检察官反对允许被通缉的被告以视频会议形式参加庭审。与此同时，法院却允许其以这种方式参加预审听证会。

“值得特别指出的是其中一名被告——罗曼·布柳明的情况。他解除了与辩护律师的委托协议，这导致后续预审会议无法继续进行，”反腐败中心写道。

与此同时，法院决定审理与布柳明无关的事项。

反腐败中心对此进行了报道。

需要提醒的是，最高反腐败法院将审理科马尔尼茨基在基辅涉及土地腐败的案件。

基辅的“监视者”？德尼·科马尔尼茨基如何成为国家反腐败局（NABU）调查对象。

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