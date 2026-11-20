Специалисты Государственной специальной службы транспорта очистили от взрывоопасных предметов более 230 тысяч гектаров украинской земли.

Это почти втрое превышает площадь Киева.

За это время саперы обезвредили более 260 тысяч взрывоопасных предметов, а также разминировали автодороги и сельскохозяйственные угодья.

Только в октябре удалось очистить более 1800 гектаров. Работы по гуманитарному разминированию продолжаются ежедневно.

Источник: Министерство обороны Украины.

Три украинских разработчика получат гранты до $100 тысяч на технологии для разминирования

Украина и JICA создадут сеть лабораторий для анализа почв после разминирования

Международная организация приостановила разминирование в Украине после гибели сотрудников

Читай нас в