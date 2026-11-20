Депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Кузьминых приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Высший антикоррупционный суд приговорил народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых к 3,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении влиянием.
Речь идет о получении неправомерной выгоды за содействие победе частной компании в тендере на поставку медицинского оборудования для больницы.
По версии следствия, в январе 2022 года Кузьминых обещал за вознаграждение повлиять на результаты тендера. Сумма неправомерной выгоды составила 558 тысяч гривен. Действия народного депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.
НАБУ разоблачило парламентария в январе 2022 года, а осенью того же года обвинительный акт направили в суд. Судебное разбирательство длилось несколько лет. Прокурор просил назначить Кузьминых пять лет лишения свободы.
Это уже четвертый народный депутат от «Слуги народа», получивший реальный срок лишения свободы. Ранее приговоры с лишением свободы получили Анатолий Гунько, Александр Юрченко и Людмила Марченко.
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