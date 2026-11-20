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Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату від партії «Слуга народу» Сергію Кузьміних 3,5 року позбавлення волі у справі про зловживання впливом.

Йдеться про отримання неправомірної вигоди за сприяння перемозі приватної компанії в тендері на постачання медичного обладнання для лікарні.

За версією слідства, у січні 2022 року Кузьміних обіцяв за винагороду вплинути на результати тендеру. Сума неправомірної вигоди становила 558 тисяч гривень. Дії нардепа кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

НАБУ викрило парламентаря в січні 2022 року, а восени того ж року обвинувальний акт скерували до суду. Судовий розгляд тривав кілька років. Прокурор просив призначити Кузьміних п’ять років ув’язнення.

Це вже четвертий народний депутат від «Слуги народу», який отримав реальний термін ув’язнення. Раніше вироки з позбавленням волі отримали Анатолій Гунько, Олександр Юрченко та Людмила Марченко.

Вищий антикорупційний суд застосував привід до народного депутата Сергія Кузьміних для участі в судовому засіданні. Нардепа мають примусово доставити до одного з районних судів Житомира.

Раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Сергія Кузьміних.

НАБУ затримало нардепа Кузьміних після кількох років неявки до суду.

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