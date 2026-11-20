最高反腐败法院就滥用职权案，判处“人民公仆”党议员谢尔盖·库兹明赫3.5年有期徒刑。

该案涉及其通过协助一家私营公司在医院医疗设备采购招标中中标，从而获取不正当利益。

据调查称，2022年1月，库兹米尼赫承诺以报酬为条件，干预招标结果。 非法利益金额为55.8万格里夫纳。该议员的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第369-2条第2款——滥用影响力。

乌克兰国家反腐败局（NABU）于2022年1月揭发了该议员的行径，同年秋季将起诉书移送法院。庭审持续了数年。检察官请求判处库兹米尼赫五年有期徒刑。

这是“人民公仆”党第四位被判处实际监禁的议员。此前，阿纳托利·贡科、亚历山大·尤尔琴科和柳德米拉·马尔琴科均被判处有期徒刑。

最高反腐败法院下令传唤议员谢尔盖·库兹米尼赫出席庭审。该议员将被强制押送至日托米尔的一家地区法院。

此前，最高反腐败法院曾对议员谢尔盖·库兹米尼赫下达了全天候居家监禁令。

在连续数年未出庭应诉后，国家反腐败局（NABU）拘留了议员库兹米尼赫。

靠恶意欠债者赚取数百万财富：库兹米尼赫议员的亲信如何将隐瞒国家反腐败局（NAZK）的财产合法化。

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