11月17日，哈尔科夫市长伊戈尔·特列霍夫介绍了该市为应对俄罗斯袭击可能导致的长期停电和关键基础设施受损所做的准备工作。

市政府正与电力部门协商，确保没有供暖的住宅能尽可能长时间保持电力供应。

此外，还为关键基础设施的运行建立储备，并为应急服务部门配备设备和物资。哈尔科夫已设立坚韧点及应急处置指挥部。

早在2022年底，该市就开始对能源供应系统进行改造。 具体而言，该市正在推进“能源岛”概念——即本地供电系统，安装可同时产生电力和热能的热电联产设备，并建设模块化锅炉房。

与此同时，哈尔科夫目前尚未实现完全的能源自给自足。据特列霍夫称，首要任务是确保医院正常运转，并保障民众获得水、热、通信及必要援助。

来源：Glavkom。

由于敌方对乌克兰电力系统的炮击，股份公司“哈尔科夫州电力公司”已在哈尔科夫实施了特殊的应急停电计划。

在哈尔科夫州，救援人员扑灭了四个社区内因俄罗斯无人机傍晚和夜间袭击而引发的民用设施火灾。此次事件未造成人员伤亡。

11月12日，俄军向哈尔科夫州的兹拉托皮尔市发射了两枚S-8000型（“班德罗尔”型）导弹。 据记录，一枚导弹击中了一家位于居民区附近的民用企业。

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