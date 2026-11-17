Ивано-Франковский городской суд приговорил троих несовершеннолетних к 14, 13 и 11 годам лишения свободы за убийство 19-летнего юноши на окраине города. В Офисе генерального прокурора считают приговор слишком мягким, учитывая особую жестокость преступления, и готовят апелляционную жалобу с требованием максимального наказания.

В ходе судебного разбирательства двое обвиняемых признали свою вину, а третий пытался представить себя лишь свидетелем происшествия, однако ювенальные прокуроры доказали его осведомленность и соучастие в преступлении. Помимо реальных сроков лишения свободы, суд обязал родственников осужденных выплатить семье погибшего 4,5 миллиона гривен в качестве материальной и моральной компенсации.

В Офисе генпрокурора уточнили, что, поскольку Уголовный кодекс Украины запрещает назначать пожизненное заключение лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, сторона обвинения будет настаивать в апелляции на максимально возможном сроке наказания за разбой и умышленное убийство, совершенные группой лиц из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Источник: ZAXID.NET.

Трагедия произошла 15 апреля 2025 года. На момент совершения преступления напавшим было по 14 лет. По данным следствия, накануне подростки познакомились с потерпевшим в центре Ивано-Франковска и под предлогом пикника заманили его в лесной массив на Вовчинецких горах. Там двое из них повалили юношу, жестоко избили и нанесли 361 ножевое ранение, в то время как третий фигурант снимал расправу на телефон, который предварительно отобрали у жертвы. После убийства злоумышленники прикрыли тело листьями и бревном, однако уже на следующий день их задержали правоохранители.

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