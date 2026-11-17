伊万诺-弗兰科夫斯克市法院以在市郊杀害一名19岁青年为由，判处三名未成年人分别14年、13年和11年有期徒刑。 总检察长办公室认为，鉴于该罪行的极端残忍性，这一判决过于宽大，目前正在准备上诉，要求判处最高刑罚。

庭审期间，两名被告承认了罪行，第三名被告则试图将自己仅作为事件目击者，但少年检察官证明了他知情并参与了犯罪。 除实际监禁刑期外，法院还责令被告亲属向遇难者家属支付450万格里夫纳的物质和精神赔偿金。

总检察长办公室澄清称，鉴于《乌克兰刑法典》禁止对18岁以下犯罪者判处无期徒刑， 检方将在上诉中坚持要求对该团伙出于谋利动机实施的抢劫及故意杀人罪，判处法律允许的最高有期徒刑 （《乌克兰刑法典》第187条第4款、第115条第2款第4、6、12项）。

来源：ZAXID.NET。

这起悲剧发生于2025年4月15日。犯罪发生时，袭击者均为14岁。 据调查显示，案发前一天，这些青少年在伊万诺-弗兰科夫斯克市中心与受害者相识，并以野餐为借口将其诱骗至沃夫奇内茨基山脉的一片林区。 在那里，其中两人将这名少年按倒在地，对其进行残忍殴打并造成361处刀伤，而第三名涉案人员则用事先从受害者手中夺走的手机拍摄了这起暴行。 杀人后，犯罪嫌疑人用树叶和木头掩盖了尸体，但次日便被执法部门逮捕。

在切尔卡瑟州，警方逮捕了六名涉嫌参与乌曼市一名军人遇害案的嫌疑人。

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