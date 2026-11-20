11月20日，乌克兰纪念乌克兰人民共和国的宣告成立——这一事件成为20世纪乌克兰国家重建的关键阶段之一。 正是1917年的这一天，乌克兰中央议会通过了《第三号通谕》，宣布成立乌克兰人民共和国。 这虽尚未意味着完全脱离俄罗斯独立，但已成为迈向独立的重要一步：直到1918年1月，乌克兰人民共和国才被正式宣布为完全独立的国家。

2026年11月20日将是乌克兰人民共和国宣告成立109周年。这一日期与乌克兰中央议会于1917年11月20日（新历）通过的《第三号通谕》密切相关。 按照当时使用的旧历（儒略历），这一天是11月7日。正因如此，在历史文献和研究中，常会看到11月7日（20日）这种双重日期标注。

这并非带有官方休假日的国家法定节假日，而是一个历史性的纪念日，在乌克兰，人们会在民族历史和争取独立的斗争背景下纪念这一天。 这一天提醒人们，乌克兰政治运动曾从争取自治迈出了重要一步，最终建立了自己的共和国。乌克兰人民共和国拥有自己的政府机构、内阁、立法决议以及其管辖的领土。 尽管面临复杂局势和战争，乌克兰活动家们仍努力建立一个以民主原则和公民权利为基础的国家。

需要明确的是，1917年11月20日，乌克兰尚未宣布完全独立。《第三号通谕》将乌克兰人民共和国界定为一个应与俄罗斯共和国保持联邦关系的共和国。 1918年1月22日，中央议会通过《第四号通谕》，宣布乌克兰人民共和国为自主且独立的国家，这标志着与该构想的最终决裂。 因此，11月20日并非独立宣言日，而是乌克兰人民共和国的诞生日。

乌克兰人民共和国宣告成立前的局势

要理解《第三号通谕》的意义，需要回溯到1917年春季的事件。当时，俄罗斯帝国爆发了革命，尼古拉二世皇帝因此退位，临时政府接管了政权。 帝国体制开始瓦解，此前受圣彼得堡统治的各民族获得了更积极地主张自身政治权利的机会。乌克兰人也抓住了这一契机，开始要求自治权和民族权利。

1917年3月，乌克兰中央委员会在基辅成立。该委员会汇聚了乌克兰各政党、社会组织、文化团体及其他力量的代表。 历史学家兼社会活动家米哈伊洛·赫鲁舍夫斯基出任中央议会主席。该组织逐渐发展成为乌克兰民族运动的主要代表机构。其任务是争取乌克兰的政治自治，并维护乌克兰民众的利益。

1917年6月23日颁布的《第一号通谕》是迈出的第一步。中央委员会在通谕中声明，乌克兰人民有权在自己的土地上自主管理自己的生活。 该文件实际上宣布了乌克兰的自治权，尽管当时尚未预见与俄罗斯分离。随后，在7月，颁布了《第二号通谕》——这是与临时政府达成的妥协。 中央议会同意将自治问题的最终决定推迟至全俄制宪会议召开之后，但作为交换，争取到了对其权力的部分承认。

秋季，局势急剧恶化。1917年10月，布尔什维克在彼得格勒发动政变，推翻了临时政府并夺取了政权。 俄罗斯爆发了新的对抗，中央政府实际上已丧失了对许多地区的控制。乌克兰面临着动乱和武装冲突的威胁。 中央议会意识到，必须建立更稳固的权力体系，并确定乌克兰领土的政治地位。正是这些情况促使它宣布成立乌克兰人民共和国。

《第三号通谕》的通过过程

1917年11月20日，在基辅举行的乌克兰中央委员会小委员会会议上，通过了宣布成立乌克兰人民共和国的决议。 米哈伊洛·赫鲁舍夫斯基在议员们面前发表了讲话。他强调，国家需要一个强大且清晰的权力体系，才能在政治危机时期维持秩序。在他看来，宣布建立自己的共和国应成为这一基础。

在《第三号通谕》的文本中，中央议会向乌克兰人民以及居住在乌克兰境内的所有民族发出了呼吁。该文件开篇即提及俄罗斯共和国正面临艰难时期，以及无政府状态带来的危险。 起草者强调，如果乌克兰没有统一的权力机构，也可能陷入混乱。随后，文件中那句具有历史意义的核心宣言响彻纸面：“自今日起，乌克兰成为乌克兰人民共和国。”

该《通谕》宣布成立乌克兰人民共和国，但同时规定保留与俄罗斯共和国的联邦关系。当时中央委员会仍寄希望于俄罗斯能转变为一个由平等且自由的各民族组成的联邦。 也就是说，乌克兰应拥有自己的政府机构并自主解决内部事务，但在形式上仍属于更广泛的联邦联盟的一部分。 这种做法反映了当时相当一部分乌克兰政治家的政治观点，他们尚不准备立即宣布完全独立。

文件通过后，其文本随即公布，乌克兰人民共和国成立的消息成为乌克兰社会的一件大事。两天后的11月22日，在基辅的圣索菲亚大教堂举行了隆重的祈祷仪式。 大教堂周围列队站立着各军事单位，活动期间还举行了各种庆祝活动。这成为乌克兰人民共和国成立后的首批公开庆祝活动之一。

《第三号通谕》预见了哪些变革

《第三号通谕》不仅仅是一份关于建立新共和国的声明。它包含了旨在改变政治、经济和社会生活的具体决议。中央委员会试图表明，乌克兰人民共和国将是一个政府必须顾及普通民众利益的国家。 该文件涉及土地、劳动、公民自由、司法以及各民族群体的权利等问题。

土地问题是最重要的议题之一。《通谕》废除了地主、修道院、教会及其他非劳动性大型农业土地所有者的私有产权。 土地应移交土地委员会管理，由其确定土地的使用秩序。这一决定符合许多农民的期望，他们要求重新分配土地，并反对大地主的庄园经营。

该文件还规定实行八小时工作制。这对工人来说是一个重要问题，因为在20世纪初，许多企业的工人工作时间要长得多。中央委员会承诺对生产实行国家控制，并采取措施尽快结束战争。 对于一个正经历革命和第一次世界大战的国家来说，这些条款具有特殊的重要性。

其中一章专门涉及公民的权利和自由。《第三号通谕》宣布了言论、出版、宗教信仰、集会、结社和罢工的自由。 它保障人身和住宅不可侵犯，废除了死刑，并宣布对政治犯实行大赦。此外，还涉及司法体系改革和建立独立法院。就当时而言，这些都是相当大胆的民主条款。

对少数民族的关注同样重要。乌克兰是一个多民族地区，除乌克兰人外，还有犹太人、波兰人、俄罗斯人及其他民族的代表共同生活。该《通谕》赋予了他们民族自治的权利。 这意味着他们能够自主发展自身的文化、教育和公共生活。因此，中央议会致力于建立的共和国不仅属于乌克兰人，也属于其领土上生活的所有民族。

乌克兰人民共和国的领土范围

第三份《通谕》还界定了乌克兰人民共和国的领土范围。其组成应包括九个省，其中乌克兰族人口占多数。 即基辅、沃伦、波多利耶、切尔尼戈夫、波尔塔瓦、哈尔科夫、叶卡捷琳诺斯拉夫、赫尔松和塔夫里亚各省。与此同时，克里米亚在此阶段未被纳入乌克兰人民共和国的领土范围。

这些边界并非最终确定。文件中指出，关于库尔斯克、沃罗涅日、霍尔姆等省的部分地区以及其他乌克兰人占多数的毗邻领土的并入问题，应根据当地居民的意愿来决定。 也就是说，中央议会试图根据民族原则划定边界，而不是简单地照搬前帝国的行政边界。

基辅成为乌克兰人民共和国的首都。中央议会及其政府——总秘书处——正是在此地开展工作。在乌克兰制宪会议召开之前，他们负责行使立法权和行政权。 计划召开制宪会议，以便民众代表能够确定未来的国家体制，并将其通过立法予以确立。

值得注意的是，《通谕》不仅界定了共和国的领土范围，还为未来数月制定了具体的政治计划。 乌克兰制宪会议的选举定于1918年1月9日举行，会议则计划于1月22日召开。然而，由于随后发生的战争和政治事件，该计划未能按原定方案实施。

为何乌克兰人民共和国未能立即独立

如今看来，乌克兰在宣布成立自己的共和国后仍与俄罗斯保持联系，这似乎有些奇怪。但对于1917年的政治家们来说，这是当时国家建设计划的一部分。 中央议会曾寄希望于革命后的俄罗斯将转变为一个民主联邦，其中各民族享有平等权利。乌克兰本应成为该联邦的组成部分之一，并自主解决内部事务。

然而，事态发展很快表明，与新上台的布尔什维克政权达成协议将十分困难。布尔什维克不承认中央议会的政治路线，并企图将自己的权力扩展到乌克兰领土上。 1917年底，基辅与布尔什维克领导层之间的对峙日益加剧。乌克兰面临着武装干预的现实威胁。

1918年1月，中央议会采取了下一步行动。 1月22日，《第四号通谕》获得通过，该文件宣布乌克兰人民共和国是“自主的、不受任何人支配的、乌克兰人民的自由主权国家”。由此，乌克兰人民共和国最终宣布脱离俄罗斯独立。 该文件是自1917年11月宣布成立共和国以来这一进程的逻辑延续。

然而，为维护国家主权而进行的斗争仍在继续。乌克兰人民共和国不得不抵御布尔什维克的进攻，经历政治动荡和复杂的国际谈判。 1918年至1921年间，乌克兰军队和政府继续为独立而战，但在战争对抗的背景下未能保住国家。 尽管如此，乌克兰人民共和国的经验已成为乌克兰建国史上的重要篇章，而其关于独立乌克兰的理念也并未消失。

如今如何纪念乌克兰人民共和国宣告成立日

乌克兰人民共和国宣告成立日并非拥有官方放假的独立国家法定节假日。这首先是一个历史性日期，人们通常在纪念1917–1921年乌克兰革命及独立斗争的活动中予以纪念。 乌克兰没有像独立日或宪法日那样统一且强制执行的纪念方案。与此同时，历史学家、博物馆、档案馆、教育机构及民间组织会定期回顾1917年11月的历史事件。

各博物馆会在这一日期前举办主题展览，展示历史文件的复本、照片以及关于中央议会活动的资料。工作人员会向参观者介绍米哈伊尔·赫鲁舍夫斯基、弗拉基米尔·维尼琴科、西蒙·彼得留拉等乌克兰建国运动的杰出人物。 《通谕》的文本备受关注，因为正是这些文本有助于理解1917至1918年间乌克兰运动的政治诉求是如何演变的。

中小学及高校可借此契机开展专题课程、讲座和讨论。 中小学生和大学生将了解乌克兰革命的历史，对比第一、第二、第三和第四份《通谕》，并探讨中央议会为何起初寻求自治，后来却宣布独立。 此外，还会举办历史问答活动、纪录片放映会以及与研究人员的交流会。

历史文献和档案材料的出版发挥着重要作用。得益于数字档案，如今人们可以阅读《第三号通谕》的全文，查阅其历史副本，并了解乌克兰人民共和国（UNR）是如何宣告成立的。 这不仅让我们能够纪念这一历史时刻，还能亲自查阅这份成为乌克兰国家建设关键文件之一的文献。

在基辅，圣索菲亚广场和圣索菲亚大教堂具有特殊的象征意义。 1917年11月22日，乌克兰人民共和国的宣告仪式正是在那里举行的。因此，在首都中心进行历史导览、讲述中央议会的故事以及回顾圣索菲亚大教堂附近的事件，都是纪念这一日期的方式之一。 与此同时，现代纪念活动并不一定重现1917年的历史场景——其形式取决于组织者及具体年份。

关于《第三号通谕》和乌克兰人民共和国的有趣事实

乌克兰人民共和国是在彼得格勒发生布尔什维克政变后宣布成立的。 中央议会担心俄罗斯的政治动荡会波及乌克兰领土。因此，建立共和国不仅具有象征意义，还具有实际意义——必须确定由谁来领导乌克兰。

《第三号通谕》并非完全独立的宣言。 该文件提及与俄罗斯共和国建立联邦关系。乌克兰人民共和国的独立地位直至1918年1月22日才通过《第四号通谕》正式宣告。

乌克兰人民共和国设有自己的首都——基辅。 该文件规定了应纳入共和国的九个省。当时，克里米亚并不在该名单之中。

《第三号通谕》包含了在当时颇具进步意义的社会条款。 它规定了每日八小时工作制、废除死刑、赦免政治犯以及保障民主自由。 此外，还提到了废除大地主土地所有制。

该文件规定了保护少数民族的条款。 特别是居住在乌克兰的俄罗斯人、犹太人和波兰人，享有民族-个人自治权。对于当时的多元民族社会而言，这是一项重要的规定。

乌克兰人民共和国的宣告伴随着基辅举行的庆祝活动。在《通谕》通过两天后，圣索菲亚大教堂举行了祈祷仪式，广场上聚集了军队和民众。该文件的文本在民众集会上被宣读。

这一日期为何对当代乌克兰如此重要

乌克兰人民共和国的宣告成为20世纪乌克兰国家重建的关键时刻之一。它表明，在历经数个世纪的帝国统治之后，乌克兰人渴望拥有自己的政府机构、法律，并能够自主决定自己的未来。 中央议会不仅宣示了政治抱负，更试图建立国家机构，并在具体文件中确立公民权利。

乌克兰人民共和国的历史也提醒我们，国家地位并非仅靠宣告就能建立。它需要被捍卫、发展并赋予实质内容。乌克兰人民共和国曾面临战争、内部矛盾和外部压力。 其领导层不得不在局势急剧变化的条件下做出决策，而用于构建稳定国家机构的时日几乎所剩无几。如今，《第三号通谕》的重要性不仅在于其作为历史文献的价值。 它表明，乌克兰的国家传统比1991年的独立宣言有着更深厚的根基。乌克兰人民共和国已成为这一传统的一部分，而乌克兰革命的经验也影响了人们对乌克兰独立的后续思考。

因此，11月20日是一个契机，让我们缅怀一个多世纪前曾试图建立自己共和国的人们，以及那些对乌克兰历史具有重要意义的决定。《第三项通谕》虽未终结独立斗争，却开启了恢复乌克兰国家主权的新阶段。 正因如此，乌克兰人民共和国的宣告至今仍是值得铭记和探讨的事件之一，不仅在周年纪念日如此，在乌克兰当代历史的语境中亦是如此。

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