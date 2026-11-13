Ukrposhta wyemituje znaczek z wizerunkiem ukraińskiego salo

16 listopada Ukrposhta wprowadzi do obiegu nowy znaczek „Ukraińskie salo” w nakładzie 540 tysięcy egzemplarzy. Znaczek ten uzupełni serię „Potrawy narodowe”.

Na znaczku artystka Natalia Kohal przedstawiła salo z czosnkiem, zieloną cebulką, chrzanem i piklami.

W ramach tej emisji pojawią się również koperty, kartki artystyczne oraz teczki prezentacyjne.

Seria „Dania narodowe” ukazuje się od 2018 roku. Wcześniej na znaczkach przedstawiano kotlet po kijowsku, tort kijowski, ukraińską kiełbasę, krymskotatarskie czebureki oraz pierogi z wiśniami.

Nowość będzie można nabyć w oddziałach Ukrposzty, sklepach filatelistycznych oraz w Internecie.

Źródło: Ukrposhta.

12 października, w Dzień Kapelana Wojskowego, Ukrposhta zaprezentowała nową emisję pocztową z wizerunkiem Archanioła Gabriela — niebiańskiego patrona wywiadu wojskowego Ukrainy. W skład emisji wchodzi arkusz z ośmioma znaczkami oraz kopertą artystyczną.

Krajowy operator pocztowy SA „Ukrposhta” oficjalnie wprowadził do obiegu filatelistycznego nowy zestaw pocztowy „80 lat SA «Antonow». Siła konstrukcyjna Ukrainy”. Uroczysta ceremonia specjalnego stemplowania odbyła się 2 czerwca 2026 roku w hangarze szkoleniowym Państwowego Uniwersytetu „Kijowski Instytut Lotniczy”.

Ukrposhta wyemitowała znaczek pocztowy ku czci ukraińskiego skeletonisty Władysława Geraskewicza, którego MKOl zdyskwalifikował z powodu „kask pamięci”.