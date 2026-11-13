W Charkowie wykryto nielegalny klub pokerowy: trzech członków grupy zostało skazanych

W dzielnicy Osnovyanskiej w Charkowie pod pozorem „klubu pokera sportowego” działał nielegalny lokal hazardowy. Goście kupowali żetony za gotówkę, obstawiali zakłady, a po zakończeniu gry mogli je wymienić na pieniądze. Jednocześnie lokal działał bez odpowiednich licencji i nie płacił podatków.

Prokuratorzy udowodnili winę trzem członkom zorganizowanej grupy, którzy zajmowali się tą nielegalną działalnością. Łączna kwota grzywien nałożonych na oskarżonych przekracza 2 mln hrywien.

Organizatorem tego przedsięwzięcia w lipcu 2024 roku został mieszkaniec Charkowa. Do przedsięwzięcia zaangażował dwóch znajomych – mężczyznę i kobietę. Członkowie grupy z góry podzielili między siebie obowiązki.

Organizator znalazł i wynajął lokal oraz zakupił sprzęt do gry w pokera. Dwoje wspólników urządzili salę, stanowiska pracy krupierów oraz zainstalowali systemy monitoringu. Ponadto pełnili oni funkcję „administratorów” — witali gości, wymieniali gotówkę na żetony, prowadzili gry i wypłacali wygrane.

Do sali gier mieli wstęp wyłącznie sprawdzeni klienci. Cena żetonów w grze odpowiadała wartości prawdziwych pieniędzy. Gracze mogli dołączać do gry i opuszczać stół w dowolnym momencie. Od każdego „banku” gry pobierano prowizję — następnie wspólnicy dzielili ten zysk między sobą.

Na początku listopada 2024 roku organy ścigania zlikwidowały nielegalny biznes hazardowy i przeprowadziły serię sankcjonowanych przeszukań. Skonfiskowano 8 stołów do pokera, prawie 5 tys. żetonów, 13 talii kart, gotówkę itp. Trzem współsprawcom postawiono zarzuty.

Podczas rozprawy wszyscy trzej oskarżeni potwierdzili faktyczne okoliczności sprawy, szczerze okazali skruchę, ale nie zgodzili się z kwalifikacją swoich czynów. Na wniosek prokuratorów z prokuratury obwodowej w Charkowie uznano ich za winnych nielegalnego organizowania i prowadzenia gier hazardowych bez licencji, a także w organizację i prowadzenie lokalu w celu zapewnienia dostępu do gier hazardowych, popełnionych przez zorganizowaną grupę (cz. 3 art. 28, cz. 2 art. 203-2 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Każdemu z nich sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 680 tysięcy hrywien oraz pozbawił prawa do prowadzenia działalności w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych na okres 3 lat. W odniesieniu do zajętego sprzętu do gier hazardowych, sprzętu komputerowego oraz gotówki zastosowano specjalną konfiskatę na rzecz skarbu państwa.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili detektywi Oddziału Terytorialnego Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obwodzie poltawskim.

Uwaga: wyrok nie stał się prawomocny, trwa termin na wniesienie apelacji. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Charkowie. Wideo: w Zakarpaciu odbędzie się proces administratorce nielegalnego kasyna. Wcześniej pisaliśmy, że Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy podejrzewa największego licencjobiorcę gier hazardowych w Internecie o niepłacenie podatków w wysokości 1,2 mld hrywien. Prokuratura miejska w Kijowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu Rosjanom i pięciu obywatelom Ukrainy, którzy stworzyli nielegalne kasyno internetowe, które przekazało do Rosji prawie 3 mld hrywien swoich zysków.

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