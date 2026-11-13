В Харькове раскрыли подпольный покерный клуб: трое участников группировки были осуждены

В Основянском районе Харькова под видом «клуба спортивного покера» действовало нелегальное игорное заведение. Посетители покупали фишки за наличные, делали ставки, а по окончании игры могли обменять их на деньги. При этом заведение действовало без соответствующих лицензий и не платил налоги.

Прокуроры доказали вину трёх участников организованной группы, которые занимались этим незаконным бизнесом. Общая сумма штрафов, назначенных обвиняемым, превышает 2 млн грн.

Организатором схемы в июле 2024 года стал житель Харькова. К делу он привлек двух знакомых — мужчину и женщину. Участники группы заранее распределили между собой обязанности.

Организатор нашел и арендовал помещение, а также приобрел игровое оборудование для покера. Двое сообщников обустроили зал, рабочие места дилеров и крупье, а также системы видеонаблюдения. Кроме того, они выполняли функции «администраторов» — встречали посетителей, обменивали наличные на игровые фишки, проводили игры и выдавали выигрыши.

В игровой зал могли попасть только проверенные клиенты. Стоимость фишек в игре соответствовала стоимости реальных денег. Игроки вступали в игру и покидали стол в любой момент. С каждого игрового «банка» вычиталась комиссия — в дальнейшем эту прибыль сообщники делили между собой.

В начале ноября 2024 года правоохранители пресекли незаконный игорный бизнес и провели ряд санкционированных обысков. Были изъяты 8 покерных столов, почти 5 тыс. игровых фишек, 13 колод карт, наличные деньги и т. д. Трем сообщникам было предъявлено подозрение.

В ходе судебного заседания все трое обвиняемых подтвердили фактические обстоятельства дела, искренне раскаялись, но не согласились с квалификацией своих действий. По обвинению, выдвинутому прокурорами Харьковской областной прокуратуры, их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр без лицензии, а также в организации и функционировании заведения с целью предоставления доступа к азартным играм, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

Каждому из них суд назначил наказание в виде штрафа в размере 680 тысяч гривен с лишением права заниматься деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр сроком на 3 года. К изъятому игровому оборудованию, компьютерной технике и наличным средствам применена специальная конфискация в пользу государства.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Справочно: приговор не вступил в законную силу, продолжается срок подачи апелляционной жалобы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Видео: в Закарпатье будут судить администратора нелегального казино. Ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности Украины заподозрило в неуплате налогов на сумму 1,2 млрд грн крупнейшего лицензиата азартных игр в сети Интернет. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти россиян и пяти граждан Украины, которые создали нелегальное онлайн-казино, перечислившее в РФ почти 3 млрд грн своих доходов.

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