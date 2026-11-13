哈尔科夫查获一家地下扑克俱乐部：该团伙的三名成员被判刑

在哈尔科夫奥斯诺维扬斯基区，一家以“体育扑克俱乐部”为幌子的非法赌博场所曾在此运营。 顾客用现金购买筹码进行下注，游戏结束后可将筹码兑换成现金。该场所未持有相关许可证，且未缴纳税款。

检察官证实了参与该非法经营活动的三个有组织团伙成员的罪行。对被告处以的罚款总额超过200万格里夫纳。

该犯罪团伙的策划者是2024年7月的一名哈尔科夫居民。他拉拢了两名熟人——一男一女——参与其中。团伙成员事先就职责分工进行了明确划分。

组织者物色并租用了场地，还购置了扑克赌博设备。 两名同伙负责布置赌场大厅、荷官和发牌员的工作台，并安装了视频监控系统。此外，他们还担任“管理员”——接待顾客、将现金兑换成筹码、主持游戏并发放奖金。

只有经过审查的客户才能进入赌场。游戏中的筹码价值等同于真实货币的价值。 玩家可随时加入或离开赌桌。从每笔赌局中都会扣除佣金——随后，同伙们将这笔利润在彼此之间进行分配。

2024年11月初，执法部门取缔了该非法赌博业务，并开展了一系列经授权的搜查行动。 查获了8张扑克桌、近5000枚筹码、13副扑克牌、现金等物品。三名同伙已被通知涉嫌犯罪。

在庭审中，三名被告均承认了案件的实际情况，并表示真诚悔过，但对自身行为的定性表示异议。 经哈尔科夫州检察院检察官提起公诉，三人被认定犯有未经许可非法组织和经营赌博活动， 以及组织并运营旨在提供赌博服务的场所，上述行为系由犯罪团伙实施（乌克兰刑法第28条第3款、第203-2条第2款）。

法院判处每人罚款68万格里夫纳，并剥夺其在组织和经营赌博活动领域从事相关活动的权利，期限为3年。 对查获的赌博设备、计算机设备及现金，已依法予以特别没收，归国家所有。

本案的庭前调查由波尔塔瓦州反经济犯罪局（TU BEB）的侦探负责。

备注：该判决尚未生效，上诉期仍在进行中。 此消息由哈尔科夫州检察院发布。 视频：喀尔巴阡地区将对一名非法赌场管理员提起诉讼。 此前我们曾报道，乌克兰经济安全局怀疑一家最大的网络博彩牌照持有者涉嫌逃税12亿格里夫纳。 基辅市检察院已向法院提交了针对五名俄罗斯人和五名乌克兰公民的起诉书，指控其创建了非法在线赌场，并将近30亿格里夫纳的利润转入俄罗斯联邦。

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