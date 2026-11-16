Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy we współpracy z przedstawicielami rosyjskiego ruchu powstańczego „Czarna Iskra” zaatakowały dwie bazy paliwowe w mieście Azow w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej, które służą do zaopatrzenia wojsk okupacyjnych na południu Ukrainy w paliwo.

„Zniszczenie tych obiektów osłabia możliwości logistyczne przeciwnika i utrudnia zaopatrzenie wojsk okupacyjnych na terytorium Ukrainy w paliwo” – poinformowała służba prasowa Sił Operacji Specjalnych.

Atakowi padły ofiarą terminal dystrybucyjny spółki „Transit-Express”, który zajmuje się przeładunkiem produktów naftowych z transportu kolejowego na samochodowy, a także bazę paliwową „Azowska” w pobliżu infrastruktury portowej, wyposażoną w park zbiorników o pojemności 30 tysięcy metrów sześciennych i zdolność przeładunkową do 60 tysięcy ton paliwa miesięcznie.

Źródło: Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy 16 listopada doszło do ataku w mieście Azow w obwodzie rostowskim w Rosji, gdzie znajduje się ważna baza paliwowa okupantów.

W nocy z 14 na 15 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na dwa zakłady przemysłowe w Tatarstanie oraz zakład kompleksu wojskowo-przemysłowego w obwodzie briańskim w Rosji. Na terenach trafionych obiektów wybuchły pożary. Wśród celów znalazł się jeden z największych kompleksów petrochemicznych w Europie oraz zakład produkujący statki powietrzne, w tym śmigłowce.

W nocy z 14 na 15 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na lotnisko wojskowe „Achhtubinsk” w obwodzie astrachańskim w Rosji oraz na port dronów w pobliżu miejscowości Cymbulowa w obwodzie orłowskim.

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