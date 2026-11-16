ССО и партизаны нанесли удар по двум нефтебазам в российском Азове

Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с представителями российского повстанческого движения «Черная искра» атаковали две нефтебазы в городе Азов Ростовской области РФ, которые задействованы в поставках топлива для оккупационных войск на юге Украины.

«Поражение этих объектов ослабляет логистические возможности противника и создает препятствия для обеспечения топливом оккупационных войск на территории Украины», — отметили в пресс-службе ССО.

Под удар попали распределительный терминал ООО «Транзит-Экспресс», который осуществляет перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на автомобильный, а также нефтебаза «Азовская» вблизи портовой инфраструктуры с резервуарным парком объемом 30 тысяч кубометров и мощностью перевалки до 60 тысяч тонн топлива в месяц.

Источник: Силы специальных операций ВС Украины.

Ночью 16 ноября атака произошла в городе Азов Ростовской области России, где находится важная нефтебаза оккупантов.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Татарстане и заводу военно-промышленного комплекса в Брянской области России. На территории пораженных объектов вспыхнули пожары. Среди целей — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и предприятие, производящее летательные аппараты, в частности вертолеты.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому «Ахтубинск» в Астраханской области России и дронопорту вблизи населенного пункта Цимбулова в Орловской области.

Читай нас в