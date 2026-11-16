乌克兰武装部队特种作战部队与俄罗斯叛乱组织“黑火花”的代表协同行动，袭击了位于俄罗斯罗斯托夫州阿佐夫市的两处油库，这些油库负责向驻扎在乌克兰南部的占领军供应燃油。

“打击这些目标削弱了敌方的后勤能力，并阻碍了向乌克兰境内的占领军供应燃料，”乌克兰武装部队特种作战部队新闻处指出。

遭袭目标包括“Transit-Express”有限责任公司运营的转运终端——该终端负责将石油产品从铁路运输转运至公路运输， 以及位于港口基础设施附近的“亚速”油库，该油库拥有3万立方米的储油罐群，月转运能力高达6万吨燃油。

来源：乌克兰武装部队特种作战部队。

11月16日夜间，袭击发生在俄罗斯罗斯托夫州阿佐夫市，该地设有占领军的一处重要油库。

11月15日夜间，乌克兰国防军对塔塔尔斯坦的两家工业企业以及位于俄罗斯布良斯克州的军工综合体工厂实施了打击。 受袭目标区域均发生火灾。袭击目标包括欧洲最大的石化综合体之一，以及一家生产飞行器（特别是直升机）的企业。

11月15日夜间，乌克兰国防军对俄罗斯阿斯特拉罕州的“阿赫图宾斯克”军用机场以及奥廖尔州茨姆布洛瓦镇附近的无人机起降场发动了打击。

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