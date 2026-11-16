Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Bałakliję w obwodzie charkowskim; jest jedna ofiara śmiertelna

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Balakliję w obwodzie charkowskim. Według wstępnych danych jedna osoba zginęła, a cztery kolejne odniosły rany i otrzymują pomoc medyczną.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległa poczta, jedna ciężarówka i trzy samochody osobowe.

Na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków ostrzału.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

W obwodzie charkowskim w ciągu ostatniej doby w wyniku ataków Rosji ucierpiało 14 osób, w tym dzieci.

W obwodzie charkowskim ratownicy ugaszili pożary obiektów cywilnych w czterech gminach, które wybuchły w wyniku wieczornych i nocnych ataków rosyjskich dronów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami S-8000 (typu „Banderol”) na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w cywilny zakład położony w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

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