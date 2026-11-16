Российские войска нанесли удар по Балаклее в Харьковской области, есть погибший
Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по Балаклее в Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили ранения и находятся на лечении.
В результате атаки повреждены почтовое отделение, один грузовик и три легковых автомобиля.
На месте продолжается ликвидация последствий обстрела.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Харьковской области за сутки в результате атак РФ пострадали 14 человек, среди них дети.
В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.
12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.