Відео: ЗСУ уразили базу російського підрозділу Рубікон в окупованому Бердянську

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Сили оборони завдали удару по інструкторському складу російського підрозділу безпілотних систем «Рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську.

Ворожий об’єкт розташовувався за 107 км від лінії фронту.

Операцію провели спільно підрозділи Harpy Group угруповання військ «Південь», Служба зовнішньої розвідки, Центр спеціальних операцій «А» СБУ та 412-й окремий полк безпілотних систем.

Ціллю стали інструктори, які готували операторів російських дронів і передавали їм бойовий досвід. Ураження досвідчених фахівців може вплинути на підготовку нових екіпажів та ефективність застосування БпЛА російською армією.

Джерело: Угруповання військ «Південь»

Нагадаємо, українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання на території Росії. Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели спеціальні дії в тилу противника, завдавши йому втрат і порушивши логістичні маршрути.

Російські військапродовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

У ніч проти 8 листопада в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області завдали удару по місцю базування російських військових на території табору «Факел». За попередньою інформацією, по об’єкту зафіксували 17 влучань поспіль.

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