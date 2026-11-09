Силы обороны нанесли удар по инструкторскому составу российского подразделения беспилотных систем «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске.

Вражеский объект находился в 107 км от линии фронта.

Операцию провели совместно подразделения Harpy Group группировки войск «Юг», Служба внешней разведки, Центр специальных операций «А» СБУ и 412-й отдельный полк беспилотных систем.

Целью стали инструкторы, которые готовили операторов российских дронов и передавали им боевой опыт. Уничтожение опытных специалистов может повлиять на подготовку новых экипажей и эффективность применения БПЛА российской армией.

Источник: Группировка войск «Юг»

Напомним, украинские Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи на территории России. В частности, операторы 73-го морского центра ССО провели специальные действия в тылу противника, нанеся ему потери и нарушив логистические маршруты.

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не достигают существенных успехов благодаря контратакам Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

В ночь на 8 ноября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нанесли удар по месту базирования российских военных на территории лагеря «Факел». По предварительной информации, по объекту зафиксировали 17 попаданий подряд.

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