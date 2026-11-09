Siły obronne przeprowadziły atak na kadrę instruktorską rosyjskiej jednostki systemów bezzałogowych „Rubikon” w tymczasowo okupowanym Berdiańsku.

Obiekt wroga znajdował się 107 km od linii frontu.

Operację przeprowadziły wspólnie oddziały Harpy Group z grupowania wojsk „Południe”, Służba Wywiadu Zagranicznego, Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz 412. oddzielny pułk systemów bezzałogowych.

Celem byli instruktorzy, którzy szkolili operatorów rosyjskich dronów i przekazywali im doświadczenie bojowe. Wyeliminowanie doświadczonych specjalistów może wpłynąć na przygotowanie nowych załóg oraz skuteczność wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez armię rosyjską.

Źródło: Grupowanie Wojsk „Południe”

Przypomnijmy, że ukraińskie Siły Operacji Specjalnych nadal wykonują zadania bojowe na terytorium Rosji. W szczególności operatorzy z 73. Morskiego Centrum SSO przeprowadzili specjalne działania na tyłach wroga, zadając mu straty i zakłócając trasy logistyczne.

Wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.

W nocy z 7 na 8 listopada w tymczasowo okupowanym Berdiańsku w obwodzie zaporoskim przeprowadzono atak na bazę rosyjskich żołnierzy na terenie obozu „Fakel”. Według wstępnych informacji odnotowano 17 kolejnych trafień w ten obiekt.

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