Rosyjski dron zaatakował pociąg podmiejski w obwodzie sumskim
10 listopada rosyjski dron przeprowadził atak na pociąg podmiejski w Sumach. W momencie ataku w wagonach nie było pasażerów, a załoga pociągu przebywała w schronie.
Podano, że w momencie uderzenia pociąg stał na peronie stacji kolejowej. Pracownicy załogi pociągu z wyprzedzeniem schronili się w bezpiecznym miejscu.
W wyniku ataku nikt nie ucierpiał – ani pasażerowie, ani pracownicy kolei.
W „Ukrzaliznicy” wezwano pasażerów, aby podczas alarmu powietrznego koniecznie udawali się do schronów i nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych.
Rosyjskie wojska wielokrotnie atakowały infrastrukturę kolejową Ukrainy. Celem ataków były w szczególności pociągi pasażerskie i podmiejskie.
Informuje o tym Ukrzaliznytsia.
Rankiem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę cywilną w Kropywnickim. Atakowi padł jeden z obiektów handlowych sieci „Epicentrum”. W wyniku ataku są ranni, dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym.
W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a kolejnych sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.
W ciągu ostatniej doby, 9 listopada, rosyjskie wojska zabiły trzech cywilów w obwodzie donieckim. Jeszcze jedna osoba została ranna w wyniku ostrzału wroga.
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.
10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.
Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.
W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.
W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.