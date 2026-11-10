Rosyjski dron zaatakował pociąg podmiejski w obwodzie sumskim

10 listopada rosyjski dron przeprowadził atak na pociąg podmiejski w Sumach. W momencie ataku w wagonach nie było pasażerów, a załoga pociągu przebywała w schronie.

Podano, że w momencie uderzenia pociąg stał na peronie stacji kolejowej. Pracownicy załogi pociągu z wyprzedzeniem schronili się w bezpiecznym miejscu.

W wyniku ataku nikt nie ucierpiał – ani pasażerowie, ani pracownicy kolei.

W „Ukrzaliznicy” wezwano pasażerów, aby podczas alarmu powietrznego koniecznie udawali się do schronów i nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych.

Rosyjskie wojska wielokrotnie atakowały infrastrukturę kolejową Ukrainy. Celem ataków były w szczególności pociągi pasażerskie i podmiejskie.

Informuje o tym Ukrzaliznytsia.

Rankiem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę cywilną w Kropywnickim. Atakowi padł jeden z obiektów handlowych sieci „Epicentrum”. W wyniku ataku są ranni, dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a kolejnych sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.

W ciągu ostatniej doby, 9 listopada, rosyjskie wojska zabiły trzech cywilów w obwodzie donieckim. Jeszcze jedna osoba została ranna w wyniku ostrzału wroga.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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