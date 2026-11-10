一架俄罗斯无人机袭击了苏梅州的一列郊区列车

11月10日，一架俄罗斯无人机袭击了苏梅市的一列城际列车。袭击发生时，车厢内没有乘客，列车工作人员则已躲进掩体。

据报道，遭袭时列车正停靠在火车站站台上。列车工作人员已提前进入掩体避难。

此次袭击未造成人员伤亡——无论是乘客还是铁路工作人员。

乌克兰铁路公司呼吁乘客在听到空袭警报时务必前往避难所，切勿忽视危险信号。

俄军曾多次袭击乌克兰的铁路基础设施。其中，客运列车和城际列车尤其频繁遭受袭击。

乌克兰铁路公司通报了这一情况。

11月10日上午，俄军对克罗皮夫尼茨基的民用基础设施发动了袭击。其中，“Epicenter”连锁的一家商贸设施遭到袭击。袭击造成人员伤亡，两人伤势危重。

在赫尔松州，过去24小时内，因俄罗斯侵略导致1人死亡，另有6名平民受伤。数十个居民点，包括州首府，均遭受了敌方袭击。

过去24小时内（11月9日），俄军在顿涅茨克州杀害了三名平民。另有1人因敌方炮击受伤。

过去24小时内，俄军袭击了苏姆州四个区的27个居民点。炮击造成1人死亡，另有8人受伤。苏姆市有3辆汽车和一栋多户住宅楼受损。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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